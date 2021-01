Anleger von US-Banken haben gut lachen: Unbeeindruckt von der Corona-Krise sind die Aktien von JP Morgan & Co. seit Herbst zum Teil um mehr als 50 Prozent in die Höhe geschossen. Die Rekordjagd an den Börsen, ein florierender Anleihehandel und ein höherer Beratungs- und Finanzierungsbedarf bei Firmen ließen die Einnahmen bei Investmentbanken...

Den vollständigen Artikel lesen ...