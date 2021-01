Auch heute standen die Zeichen an den Aktienbörsen weiter auf Konsolidierung, denn die Corona-Zahlen lassen die Furcht vor einer nochmaligen Verlängerung des Lockdowns größer werden. Und auch in New York pendeln die Aktien insgesamt seitwärts.In China dehnten die Behörden nach dem größten Corona-Ausbruch seit Monaten die Ausgangssperren für Millionen Chinesen aus. In Israel stiegen die Infektionszahlen ungeachtet eines dritten Lockdowns auf einen neuen Höchststand. Das mutierte Coronavirus sorgt außerdem für weitere Einschränkungen im Reiseverkehr. Einreisen nach Großbritannien sind in Kürze nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Südafrika schloss im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung die Grenze.

