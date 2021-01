Apple-CEO Tim Cook hat heute in einem Interview überraschend erklärt, dass der iPhone-Riese am morgigen Mittwoch eine "große Ankündigung" tätigen wird. Dabei soll es allerdings nicht um eine Produktneuerung gehen. Die Spekulationen laufen bereits auf Hochtouren.Apple Chef Tim Cook sprach heute mit dem Moderator Gayle King (CBS This Morning) über die Geschehnisse rund um das US-Capitol in der vergangenen Woche. Cook zufolge müssten die "Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden". Weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...