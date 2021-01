Nach Whatsapps AGB-Änderung erleben alternative Messenger einen Ansturm. Telegram verzeichnet 25 Millionen Neuanmeldungen in 3 Tagen. In der ersten Januarwoche hat Telegram die Marke von 500 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern geknackt. Innerhalb der letzten 72 Stunden habe es allein 25 Millionen Neuanmeldungen gegeben, teilte Telegram-Gründer Pawel Durow über den Dienst mit. Neue Whatsapp-AGBs regen zum Wechsel an Das sei ein ungewöhnlich schneller Anstieg. Innerhalb der 7-jährigen Unternehmensgeschichte habe es noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...