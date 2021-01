Die Wirecard-Aktie fährt weiter munter Achterbahn. Nachdem sie vom Xetra-Handel ausgeschlossen wurde, geht es an den Regionalbörsen weiter. Neue Aussagen aus dem Untersuchungsausschuss lassen Beobachter hellhörig werden. Sie passen so gar nicht zur Realität des einstigen DAX-Unternehmens und Anlegerlieblings.Wirecard sorgt in diesen Tagen mit der Wiederraufnahme der Anhörungen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages für Wirbel. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Kanzleramts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...