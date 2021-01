US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach einem schwachen Start ins Plus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 136,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe sank entsprechend auf 1,13 Prozent.Damit trotzten die als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere der Entwicklung an der Wall Street, wo die Aktienkurse nach einigen ...

