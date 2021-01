Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dragonfly erhält eine Zahlung für das erste Opt-In von AbbVie im Rahmen einer vor etwas mehr als einem Jahr ins Leben gerufenen Multi-Target-Kooperationsvereinbarung.Dragonfly Therapeutics ("Dragonfly"), ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immuntherapien entwickelt, die das körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Krankheiten nutzen, hat heute bekannt gegeben, dass AbbVie (NYSE: ABBV), seinen ersten TriNKET-Kandidaten von Dragonfly im Rahmen einer Multi-Target-Kooperationsvereinbarung lizenziert hat, die im November 2019 ins Leben gerufen wurde, um eine Reihe neuartiger NK-Zell-Engager-basierter Immuntherapien von Dragonfly für Autoimmun- und Onkologie-Indikationen voranzutreiben."AbbVie ist bestrebt, seinen Patienten verbesserte Behandlungsmöglichkeiten zu bieten", erklärte Tom Hudson, M.D. Senior Vice President für Forschung und Entwicklung und Chief Scientific Officer bei AbbVie. "Die Zusammenarbeit mit Dragonfly ist sehr erfolgreich. Gemeinsam haben die Teams bereits große Fortschritte bei der Entwicklung dieses ersten TriNKET in Rekordzeit erzielt.""AbbVie ist weltweit führend in der Behandlung immunvermittelter Krankheiten", erklärte Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Dragonfly. "Es ist ein großartiger Partner, und dieses Opt-In, schon so kurz nach dem Start unserer Zusammenarbeit, ist ein großer Vertrauensbeweis. Wir freuen uns auf weitere Erfolge und schnelle Fortschritte mit dem AbbVie-Team, um neue Behandlungsoptionen für die Patienten zu entwickeln."Das Opt-In gewährt AbbVie exklusive weltweite Rechte an geistigem Eigentum für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die auf dieses erste spezifische Ziel ausgerichtet sind und mit der TriNKET-Technologieplattform von Dragonfly entwickelt wurden. Dragonfly erhält eine Opt-In-Zahlung sowie potenzielle Zahlungen für zukünftige Entwicklungsmeilensteine und Lizenzgebühren aus dem Verkauf von kommerzialisierten Kandidaten.Informationen zu DragonflyDragonfly Therapeutics ist ein auf der klinischen Stufe aktives Biopharma-Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapieformen verschrieben hat, bei denen die neuartige TriNKET-Technologie des Unternehmens zum Einsatz kommt. Diese nutzt das angeborene körpereigene Immunsystem, um Patienten bahnbrechende Krebsbehandlungen zu ermöglichen.Für weitere Informationen besuchen Sie:www.dragonflytx.comhttps://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inchttps://twitter.com/dragonflytxDRAGONFLY-PRESSEKONTAKT:Anne Deconinck | anne@dragonflytx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Dragonfly Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062048/100862904