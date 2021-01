So unser Dax durfte sich heute dann mal zur Strafe in die Ecke stellen. Da war vieles intraday gelaufen, was wohl mehr zur Täuschung als allem anderen diente. Neue Signale gab es jedenfalls nicht. Handelsmarken für DAX-Trader Guten Morgen Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14850, 14440, 14270, 14100, 13800, 13550, 13300, 13100, 12885, 12730, 12640, 12560, 12330, 12110, ...

