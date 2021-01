DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 13.926 Pkt - Prosieben leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "geschäftigen" nachbörslichen Handel am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Aktie von Prosieben gab 3 Prozent nach. Der US-Finanzinvestor und Springer-Großaktionär KKR will sich einem "Bloomberg"-Bericht zufolge von einem Großteil seines Aktienpakets an ProSiebensat1 trennen. Morphosys wurden 3,8 Prozent höher gestellt. Die Kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada hat einen Zulassungsantrag von MorphoSys und Incyte für Tafasitamab, einem gegen CD-19-gerichteten Antikörper, angenommen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.926 13.925 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 17:11 ET (22:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.