DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Januar

=== 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 08:00 DE/Destatis, Inlandstourismus November 08:30 DE Deutsche Post DHL Group, Telefonkonferenz zu Ergebnis 2020, Bonn 09:00 DE/Bayer AG, virtueller Bayer Pharma Media Day 09:30 EU/EuGH, Urteil zum Europäischen Haftbefehl, Luxemburg 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview (online) bei Reuters Next event 10:30 DE/Bitkom, PK zum konjunkturellen Jahresausblick der Branche, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-3,4% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vm/-3,8% gg Vj 11:00 DE/Wirtschaftsausschuss des Bundestages, Öffentliche Sitzung zum Handelsabkommen EU/Kanada (Ceta), Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 5-jährige Bundesobligation über 5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch (digital) mit dem DGB-Vorsitzenden Hoffmann im Rahmen der DGB-Vorstandsklausur 12:00 DE/Bundesforschungsministerin Karliczek, PK zu "Auf dem Weg in die Wasserstoff-Republik: 700 Millionen Euro für drei neue Leitprojekte zu der Entwicklung des Grünen Wasserstoffs", Berlin 13:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, Regierungserklärung im Bundestag zum Impfbeginn, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:15 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Rede beim digitalen Handelsblatt-Energiegipfel *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 CA/Fed, Rede (via Livestream) von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der Canadian Association for Business Economics 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia 20:00 US/Fed, Beige Book 21:00 US/Fed, Teilnahme von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) an einer virtuellen Diskussion bei der Hoover Institution - EU/informelle Videokonferenz der Gesundheitsminister ===

