The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2021ISIN NameDE000BLB79G9 BAY.LDSBK.IS. 20/28XS1751117513 M.BENZ (AU)PAC. 18/21 MTNDE000HLB39R7 LB.HESS.THR.CARRARA01S/20XS1720053229 FERRARI 17/21XS0222474339 GERMAN POSTAL PEN.05/21 CXS1548792420 BERKSHIRE HATHAWAY 17/21DE000NLB2DX9 NORDLB OPF.S.12XS1936915526 EMIS FIN. 19/22 MTNXS0579847673 ING BK NV 11/21 MTNDE000A1EWEJ5 K.F.W.ANL.V.11/21DE000HLB33S8 LB.HESS.THR.CARRARA07N/19DE000DK0JYK2 DEKA GBP STUFENZINS 17/21FR0010709451 ENGIE 09/21 MTNFR0011847714 ICADE S.A. 14/21USG0732RAF58 BCO BRADESCO(KY) 10/21XS1937716022 BK NOVA SCOT 19/21 FLRXS0875796541 DT.TELEK.INTL F.13/21 MTNDE000NWB15X0 NRW.BANK IS.A.15X 13/21DE000NLB87E2 NORDLB 7 PH.BD. 05/17DE000NWB2DY4 NRW.BANK 16/21FR0010989889 CAISSE REF.HAB 11/21ES0414970246 CAIXABANK 06/21DE000HLB1EV1 LB.HESS.-THR.IS.07A/2014DE000BRL8115 NORDLB IS. 11/21DE000BLB7933 BAY.LDSBK.IS. 20/28DE000LB1DYZ2 LBBW NK-STUFENZINS 17/21DE000LB1P1C5 LBBW HPF 18/21DE000LB1P0F0 LBBW STUFENZINS 18/21DE000BLB79F1 BAY.LDSBK.IS. 20/24DE000A169K76 NIEDERS.SCH.A.16/21 A.859DE000A2BN9Z3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21DE000DDA0QD0 DZ BANK IS.A1093DE000BLB79M7 BAY.LDSBK.IS. 20/30DE000BLB79H7 BAY.LDSBK.IS. 20/26DE000HLB39Q9 LB.HESS.THR.CARRARA01R/20DE000BLB79K1 BAY.LDSBK.IS. 20/30DE000DL19UL1 DT.BANK MTN 19/21DE000DL19T18 DT.BANK MTN 18/21XS1647644274 BMW FIN. NV 17/21 MTNXS1346089359 LLOYDS BANK 16/21 MTNDE000NLB0TV3 NORDLB 2 PH.BD. 03/19DE000HLB3829 LB.HESS.THR.CARRARA01K/20US64129T2078 NEUROTROPE INC. DL -,0001