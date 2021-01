The following instruments on XETRA do have their first trading 13.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.01.2021Aktien1 CA4238211078 HempFusion Wellness Inc.2 CA65654L1058 Norseman Silver Inc.3 ZAE000013017 PSG Group Ltd.4 CA2546631078 Discover Wellness Solutions Inc.5 US71716E1055 Pharming Group N.V.6 SE0015346408 Alligator Bioscience AB7 IT0005430936 eVISO S.p.A.8 IT0005430951 Planetel S.p.A.9 NO0010715394 AqualisBraemar LOC ASA10 AU000000ASP3 Aspermont Ltd.11 NO0010360266 Bouvet ASA12 FR0010377127 Dolfines S.A.13 GB00BDCFP425 Coro Energy PLC14 KYG373041055 Ganglong China Property Group Ltd.15 GB00B1FMDQ43 Gattaca PLC16 JP3046270009 Kenedix Office Investment Corp.17 JP3046450007 Mcubs MidCity Investment Corp.18 CA65342B1058 NexJ Systems Inc.19 JP3661800007 Nichicon Corp.20 IM00BH3JLY32 RDI REIT PLC21 US6795351047 Old Copper Co. Inc.Anleihen1 XS2286044370 ABB Finance B.V.2 US89236THW80 Toyota Motor Credit Corp.3 USC07885AH64 Bausch Health Companies Inc.4 XS2280835260 Digital Intrepid Holding B.V.5 EU000A1G0EM3 European Financial Stability Facility [EFSF]6 FR0014001I68 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]7 XS2287744135 CPPIB Capital Inc.8 USF2R125CH68 Crédit Agricole S.A.9 EU000A1G0EL5 European Financial Stability Facility [EFSF]10 XS2287879733 European Investment Bank (EIB)11 US4581X0DS49 Inter-American Development Bank12 FR0014001IP3 La Poste13 FR0014001IO6 La Poste14 DE000LB2CW16 Landesbank Baden-Württemberg15 LT0000630063 Litauen, Republik16 FR0014001J59 Société Générale S.A.17 US89236THV08 Toyota Motor Credit Corp.18 US89236THX63 Toyota Motor Credit Corp.19 US89236THU25 Toyota Motor Credit Corp.20 US02376RAF91 American Airlines Group Inc.21 US05971BAG41 Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch]22 FR0014001GV5 Caisse Francaise de Financement Local23 XS2066776274 China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch]24 IT0005397036 Credit Agricole Italia S.p.A.25 CH0591979635 Credit Suisse Group AG26 XS2287877018 European Investment Bank (EIB)27 XS1933947951 Geely Sweden Finance AB [publ]28 FR0014001IM0 Icade Sante SAS29 US46507WAB63 Israel Electric Corp. Ltd.30 USP59699AB77 Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]31 XS1568913559 Jerrold Finco PLC32 XS2284240137 Trainline PLC33 XS2286011528 Banco de Sabadell S.A.34 BE6291369468 Communauté française de Belgique35 US251526CF47 Deutsche Bank AG36 DE000HLB2Y53 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HLB2Y38 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 XS2286012849 Logicor Financing S.à.r.l.