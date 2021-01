DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Markteinführung

Sixt Leasing SE launcht Smartphone-App für Flottenkunden Pullach, 13. Januar 2021 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat eine Smartphone-App für Flottenkunden gelauncht: Damit haben Dienstwagenfahrer ab sofort die Möglichkeit, alles rund um ihren Leasingvertrag einfach und komfortabel von unterwegs zu managen: von den Vertragsdaten über Schadenmeldungen bis hin zur Werkstattsuche sowie Terminbuchung für Inspektion und Reifenwechsel. Die Sixt Leasing-App kann auf iOS- und Android-Geräten genutzt werden und ist in den App Stores von Apple und Google verfügbar. Die Sixt Leasing-App unterstützt Dienstwagenfahrer mit vielen praktischen Funktionen und bietet dabei volle Transparenz und Kontrolle: Login/Registrierung: Einfache und sichere Anmeldung mit Namen und Kennzeichen oder Vertragsnummer Home: Auf den Nutzer zugeschnittene Inhalte und Funktionen

Übersicht zu gebuchten Reifen- und Werkstattterminen

Immer auf dem aktuellen Stand durch ausgewählte Leasing-News Profil: Ansicht der Kontakt-, Vertrags- und Fahrzeugdaten (z.B. Laufzeit, Laufleistung, Vertragsnummer)

Erinnerung vor Lieferung eines neuen Fahrzeugs

Funktion zur selbstständigen Bearbeitung einzelner Daten Service: Anzeige der digitalen Servicekarte mit allen Servicedetails

Anzeige der im Vertrag hinterlegten Tankkarten inkl. der Möglichkeit, einzelne Karten zu sperren oder zu ersetzen

Partner-Finder mit allen für den Leasingvertrag relevanten Werkstatt- und Reifenpartnern

Kontaktinformationen zu den einzelnen Servicepartnern

Direkte Navigation zum gewünschten Servicepartner

Einfache und sichere Terminbuchung für Reifenwechsel und Inspektion inkl. Erinnerungsfunktion Schaden: Online-Erfassung von neuen Schäden

Direkter Kontakt zu Polizei und Notruf per Click-to-Call-Funktion

Direkter Kontakt zur Assistance Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Mit dem Launch der Sixt Leasing-App treiben wir die Digitalisierung unseres Geschäftsmodells weiter voran und erweitern unser digitales Serviceportfolio für Flottenkunden um ein innovatives Tool. Die Sixt Leasing-App erleichtert die Verwaltung von Leasingverträgen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Effizienz in Leasingflotten." Die Sixt Leasing-App für Flottenkunden basiert auf der Companion-App für Flottenmanagementkunden, die Ende 2019 von der Sixt Leasing-Tochtergesellschaft Sixt Mobility Consulting GmbH gelauncht wurde und bereits von rund 16.000 Dienstwagenfahrern genutzt wird. Die Sixt Leasing-App ist optimal auf Flottenkunden zugeschnitten. Sie wird fortlaufend aktualisiert und soll in Zukunft mit weiteren nützlichen Features ausgestattet werden. Bilder-Downloads (Credit: Sixt Leasing SE): Bild 1

Bild 2

Bild 3 --- Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.



Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Sixt Leasing SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 824 Mio. Euro. www.sixt-leasing.de

