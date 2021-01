Die Märkte treten zur Wochenmitte Wasser. Alles schaut gespannt auf die Veröffentlichung von vorläufigen Unternehmensdaten und die ersten wichtigen Berichte am Freitag. Bis dahin behaupten sich die Märkte, zeigen aber noch kein neues Momentum. Der Handel in China verläuft heute früh durchgehend negativ, aber die restlichen asiatischen Börsenplätze zeigen sich positiv. Auch der Terminmarkt ist leicht optimistisch. Der DAX-Future tritt zwar bei 13.911 Punkten auf der Stelle, aber alle wichtigen US-Futures stehen höher. Der S&P 500 Future notiert bei 3.798 Punkten (+0,10 %) und der Nasdaq-Future wird bei 12.915 Punkten (+0,20 %) gesehen.Anzeige:Der DAX tut sich weiterhin schwer, seine innere Stärke zu finden. Die Marke von 14.000 Punkten bleibt eine psychologische Hürde für die Anleger, die sich lieber auf die kleinen Titel in Frankfurt konzentrieren. Am Dienstag ging der Blue Chip Index fast unverändert aus dem Rennen und schloss bei 13.925,06 Punkten (-0,08 %). Der SDAX dagegen war erneut der Tagesgewinner und konnte 0,99 % auf 15.240,72 Punkte zulegen, wobei die Aktien der Westwing Group um 6,00 % auf 35,85 Euro und die ElringKlinger Aktie um 7,15 % auf 15,58 Punkte stiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...