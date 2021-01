... GÜNSTIGE EINSTIEGSCHANCE: SENSATION: JP Morgan mit Bitcoin Ziel von 146.000 USD! Mit dieser Krypto-Rakete verdienen Sie noch viel mehr!

Anzeige / Werbung

immer mehr renommierte Bankhäuser entdecken das Potential von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Und auch die Mainstream-Medien wurden nach dem kurzfristigen Sprung des Bitcoin auf über 40.000 USD wieder auf diesen dynamischen Sektor aufmerksam!

Erst vor kurzem haben die Analysten von der US-Bank JP Morgan ein brandaktuelles Kursziel von 146.000 USD für Bitcoin veröffentlicht! Dies wäre ein möglicher prozentualer Anstieg um über 332%.

So gehen die Analysten davon aus, dass neben Gold auch der Bitcoin vor allem bei der jüngeren Genaration immer mehr als digitales Gold 2.0 zum Vermögenserhalt und zum Schutz vor Inflation angesehen wird.

Das Blockchainradar-Redaktionsteam sieht das ähnlich und erwartet enorme Gewinne in ausgewählten Kryptos und Aktien aus dem Sektor!

Wir erwarten jedoch in der Aktie von R outemaster Capital weitaus höhere Kursgewinne als beim Bitcoin - hebeln Sie jetzt das enorme DeFi-Potential!

Die Aktie könnte von derzeit 0,83 CAD auf 6,60 oder 9,90 CAD explodieren!

Kaum haben wir Ihnen letzte Woche unsere DeFi-Blockchainrakete Routemaster Capital Inc. (Ticker Kanada: RM / WKN: A2ASAL) vorgestellt, liefert das Unternehmen schon die nächsten beiden Hammer-Nachrichten!

Hammer-News Nummer 1:

Wie das Unternehmen am 04. Januar bekannt gab (Link hier), wurde eine Absichtserklärung zum Erwerb einer strategischen Beteiligung an Valour Structured Products unterzeichnet.

Diese Pressemeldung hat es in sich und wird sich für die Aktionäre von Routemaster Capital extrem positiv auswirken. So wurde gerade noch rechtzeitig diese wichtige Beteiligung zu noch günstigen Konditionen (gerade mal 13,86 Mio. $) festgemacht.

Das Unternehmen Valour hat das Potential zum führenden Anbieter von digitalen Produkten in Europa zu werden!

Das verwaltete Vermögen des Spezial-Anbieters für innovative digitale Finanzprodukte schoss innerhalb 4 Wochen von 0 auf 6,9 Mio. USD in die Höhe!

Dabei ist das ERSTE Produkt von Valour erst seit dem 3. Dezember auf dem Markt. Es handelt sich um ein börsennotiertes Investmentprodukt, dass die Kursbewegung von Bitcoin exakt abbildet. Es wird derzeit an der Börse in Stockholm gehandelt - eine Börsennotiz in Stuttgart und in der Schweiz ist für das erste Quartal geplant.

Der eine oder andere Leser mag schon einmal etwas über den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) gehört haben. Dieses Produkt ist in USA eines der wenigen Vehikel für institutionelle Anleger und wird an der OTC-Freiverkehrsbörse gehandelt.

Das Produkt BITCOIN ZERO von Valour hat jedoch signifikante Vorteile gegenüber anderen Krypto-Produkten wie z.B. dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC):

ES GIBT KEINE VERWALTUNGSGEBÜHREN (Management fees)!

Der Grayscale Bitcoin Trust hat eine Management Fee von stattlichen 2%.

Quelle: Valour Structured Products

Vergessen wir nicht: Der Grayscale Bitcoin Trust konnte in wenigen Jahren das verwaltete Vermögen von null auf aktuell über 19 Mrd. $ steigern. Und die meisten wissen nicht, dass dieses Bitcoin Produkt oft mit einem deutlichen Aufschlag über dem theoretischen Bitcoinkurs handelt. Dieser Aufschlag betrug in der Vergangenheit oft zwischen 10 und 25%.

Oder mit anderen Worten: Investoren haben weniger Exposure gegenüber einem Direkt-Investment bzw. dem genialen Bitcoinprodukt von Valour!

Wir erwarten, dass das Management & Berater-Team um Routemaster Capital und Valour Structured Products eine ganze Serie von innovativen börsennotierten Produkten im Krypto und DeFi - Bereich lancieren wird, die so in der Form noch nicht existieren.

Und dies wird zu signifikanten Ertragszuwächsen und Wertsteigerung der Unternehmensbeteiligung führen!

Routemaster Capital Inc. (Ticker Kanada: RM / WKN: A2ASAL)wird hier ganz vorne mitspielen - ein neuer Blue Chip im DeFi Sektor entsteht! Die Kurschancen sind enorm! Jetzt von Anfang an mit dabei sein!

Hammer-News Nummer 2:

Am 08.01.21 (Link Pressemeldung hier) gab das Unternehmen die Gründung einer Investment- und Handelstochter in Bermuda bekannt. Es wird sofort mit den ersten Investitionen in ein gewichtetes Portfolio führender Protokolle für dezentrale Finanzierungen ("DeFi") zu Beteiligungs- und Handelszwecken begonnen.

Das Krypto-Universum ist mit derzeit 8.210 Werten für Laien sehr unübersichtlich!

Wir sind uns sicher, dass die Sektor-Insider bei Routemaster Capital ihr Netzwerk nutzen werden, um die besten Investments zu tätigen und so enorme Handelsgewinne zu realisieren!

Quelle: https://tokeny.com/defi-ecosystem/

Routemaster Capital (CA-Ticker: RM / WKN: A2ASAL) ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft bzw. Portfolio-Holding, ähnlich Berkshire Hathaway, jedoch mit klarem Fokus auf strategische Anlagen im Blockchainsektor, insbesondere im DeFi Sub-Sektor.

Routemaster Capital Inc.

(Ticker Kanada: RM / WKN: A2ASAL)

Lesen Sie jetzt gerne auch unsere ausführliche Firmen-Vorstellung hier: LINK

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente zu Routemaster Capital / DeFi Holdings:

Es handelt sich hier um die erste börsennotierte Gesellschaft mit klarem Fokus auf das Anlage-Megatrendthema Blockchain & dezentrale Finanzen (DeFi). Ziel ist es, ein führendes Holdingunternehmen für Vermögenswerte / Beteiligungen im dezentralen Finanzmarkt zu werden. Das derzeitige Haupt-Asset ist die 49% Beteiligung an DeFi Holdings Inc. - auf der folgenden Webseite können Sie sich gerne tiefer einlesen: LINK

Als Aktionär profitieren Sie von der Wertentwicklung aller strategischen Portfoliobeteiligungen und am Ertragspotential der verschiedenen Geschäftsfelder! Diese umfassen u.a. strategische Investments in Firmen, Protokolle, Krypto-Token Investments, das Verwalten und Handel mit Portfoliokomponenten und Entwickeln von neuen (Finanz)-Produkten.

Extrem kompetentes Management- und Beraterteam, das bereits sehr erfolgreiche Unternehmen aus dem Sektor aufgebaut hat bzw. Hunderte von Mio. and Kapital einsammeln konnte. So ist z.B. mit Olivier Roussy Newton einer der Gründer von HIVE Blockchain (Aktueller Börsenwert 826 Mio. CAD) und mit Wouter Witvoet der Gründer & CEO von Secfi, der ersten Pre-Wealth-Management-Plattform, bei Routemaster Capital mit an Bord!

Das Team hinter Routemaster Capital hat beste Netzwerkkontakte in das Technologie-Mekka "Silicon Valley' - dieser Fakt hat einen unbezahlbaren Wert für Aktionäre von Routemaster, da so frühzeitig in die smartesten und innovativsten Start-Up Firmen investiert werden kann! Und das zu top Pre-IPO Konditionen!

Gute Aktienstruktur mit vielen Long-Term-Investoren

Mit einem einzigen Investment in diese DeFi-Blockchainaktie partizipieren Sie von der gesamten Wertschöpfungskette in diesem Sektor! Somit erhalten Anleger Zugang zu der nächsten Welle von Finanzinnovationen.

Routemaster Capital hat bereits die ersten strategischen Investments getätigt: Am 29.12.20 gab das Unternehme eine Beteiligung an Luxor Technology, der erste institutionelle Handelsmarkt für Hashrates bekannt. Wir erwarten, dass das Beteiligungsportfolio in den nächsten Monaten weiter dynamisch aufgestockt wird, was sich sehr positiv auf den Börsenwert von Routemaster Capital auswirken sollte.

Wir erwarten, dass Routemaster Capital / DeFi Holdings eine ganze Reihe von DeFi-Innovationen (neue Finanzprodukte der nächsten Generation) auf den Markt bringen wird.

Enormer Newsflow seitens des Unternehmens und starkes Medieninteresse für den Sektor erwartet. Dies wird Kapital in diese Aktie und Anlagesektor nach sich ziehen. Eine Neubewertung für Routemaster Capital ist so vorprogrammiert.

Marktkapitalisierung per 12.01.2021: NOCH GÜNSTIGE 84 Mio. CAD!

Routemaster Capital: Seien Sie mit dieser DeFi Aktie ganz vorne dabei, wenn ein alternatives & modernes Finanzsystem 2.0 auf Basis der dezentralen Blockchain-Technologie entsteht!

Dieses neue Finanzsystem ist zensurfrei, kostengünstig, vollautomatisch und ohne Kontrahentenrisiko! Mit diesen DApps lassen sich u.a. passives Einkommen (attraktive Zinsen oder sognannte staking rewards) generieren.

Es gibt bisher nur wenige hochqualitative und börsennotierte Aktien in dem Blockchain-Sektor! Hier müssen Sie Ihre Investments gut auswählen: Wenn aber das grosse Kapital in diese Top-Firmen in einem zudem noch sehr kleinen Sektor reinfließt, sind atemberaubende Turbo-Gewinne fast schon vorprogrammiert!

Mit dieser fundamental starken Blockchain-Rakete hebeln Sie die Innovationskraft und das Gewinnpotential dieser explosiver Anlageklasse!

Wie man aus gut informierten Kreisen hört, könnten schon kommende Woche hochbrisante News anstehen. Auch Broker und andere Kapitalgeber stehen wohl schon Schlange! Schlagen Sie direkt Montag-Morgen noch zu!

Name: Routemaster Capital Inc. WKN: A2ASAL ISIN: CA7792921016 Börsenkürzel Deutschland: RMJR Börsenkürzel Kanada: RM.V Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,83 CAD (TSX-V); 0,585 (Frankfurt)

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Routemaster Capital Inc. handelt in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und München. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Enthaltene Werte: US5949724083,DE000A1TNV91,CA7792921016,CA43366H1001,KYG370921069