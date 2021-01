NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien vor Zahlen von 190 auf 183 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des Autokonzerns dürfte deutlich über dem Vorquartal liegen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Nettoliquidität sollte hoch ausfallen. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Marktkapitalisierung einiger Beteiligungen der Wolfsburger./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 00:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 00:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

