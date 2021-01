ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BP vor Zahlen für das Schlussquartal 2020 von 335 auf 365 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) und das Nettoergebnis lägen unter den Konsensprognosen, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv hob er indes hervor, dass der Ölkonzern binnen fünf Jahre auf die angepeilte optimale Größe geschrumpft sei, was ein fokussierteres Geschäftsmodell bedeute. Zum neuen Kursziel verwies Adolff auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 04:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

