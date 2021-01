Dank Corona wurde der Onlinehandel befeuert, was der Post in die Hände spielte. Das EBIT stieg im vierten Quartal um 56 % auf 1,96 Mrd. € an. Die Bonner hoben deshalb nun nicht nur die EBIT-Prognose für 2021, sondern gleich auch für 2022 an. Kein Wunder, dass die Aktie im späten Handel zeitweise bis auf 42 € zulegte.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

DEUTSCHE POST-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de