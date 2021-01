Nachgebende US-Renditen und ein schwächerer Dollar haben dem Goldpreis zur Wochenmitte Auftrieb gegeben.Weil die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von ihrem höchsten Stand seit zehn Monaten zurückgefallen ist, hielt sich das Interesse am Dollar in Grenzen. Dies verhalf dem Goldpreis über die Marke von 1.850 Dollar. Am Vormittag könnte eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde neue Impulse liefern. Am Nachmittag stehen zudem die aktuellen US-Inflationszahlen für den Monat Dezember ...

