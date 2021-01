Apple hat letztes Jahr anscheinend die Auto-Pläne stärker fokussiert und mit möglichen Partnern gesprochen. Der Tech-Multi soll Interesse an Canoo gehabt haben. Das Startup machte zu der Zeit einen Deal mit einem anderen Hersteller: Hyundai. Der iPhone-Konzern soll sich in der ersten Hälfte letzten Jahres mit Vertretern des kalifornischen Startups getroffen haben, um eine Zusammenarbeit auszuloten. Laut mehrerer Informanten des Onlinemagazins The Verge diskutierten die beiden Unternehmen Optionen von Investitionsdeals bis hin zu einer Übernahme. Vor allem Canoos skalierbare Plattform habe Apple Interesse geweckt. Sie unterscheide ...

