Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist nach den Verlusten vom Montag auch gestern nicht in die Gänge gekommen. Allerdings belief sich das Minus auf wenige Pünktchen. Auch heute ist wohl erst einmal auf der Stelle treten angesagt. Auch in den USA gab es gestern nur wenig Bewegung. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Snap, Apple, Tesla, Nordex, SMA Solar und die Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.