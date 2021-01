Insgesamt sonnt sich die Apple-Aktie seit Jahren auf der schönen Seite des Lebens und konnte infolgedessen bis Ende August 2020 auf einen Rekordwert von 137,98 US-Dollar zulegen. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer in den Bereich von 105,00 US-Dollar markierte das Papier im Dezember wieder ein knappes Rekordhoch bei 138,78 US-Dollar. Doch anstelle weiter hochzumarschieren, kam es in diesem Bereich zu einem deutlichen Rücksetzer auf einen seit Anfang November bestehende Aufwärtstrend. Sollte dieser unterschritten werden, kämen weitere Verluste auf Anleger zu und das durch die beiden Kursspitzen etablierte Doppelhoch könnte weiter an Bedeutung gewinnen. Sorge bereitet auch der Kursverlauf seit Ende Dezember, der sich in einer möglichen bärischen Flagge präsentiert und diese häufig in Trendrichtung aufgelöst werden. ...

