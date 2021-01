Computerchips von NVIDIA erobern die Welt. NVIDIA ist der Pionier des GPU-beschleunigten Computing. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Produkte und Plattformen für die großen, wachsenden Märkte wie Videospiele, professionelle Visualisierung, Rechenzentren und Automobilindustrie. Der Ansturm der Anleger ist nicht überraschend. Die Erlöse stiegen zuletzt im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 4,73 Milliarden Dollar. Der Gewinn in dem Ende Oktober abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal legte um fast die Hälfte auf 1,34 Milliarden Dollar zu. NVIDIA ist der Star der Branche, nachdem der Hardware-Spezialist aktuell die wichtigsten Megatrends in der Technologie wie beispielsweise das Cloud Computing oder KI Anwendungen im weiteren Sinne prägt..Zum Chart.Im großen Bild hat das Papier den nach dem Corona-Sell Off geltenden Aufwärtstrend Anfang September verlassen und ist in eine Seitwärtskonsolidierung eingeschwenkt. In der Spitze sorgte dieser Trend für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...