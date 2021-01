DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf kaum verändert - geringer Umsatz

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch während des Übergangs aus dem asiatisch in das europäisch geprägte Geschäft. Der März-Kontrakt fällt gegen 8.10 Uhr um 2 auf 13.912 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.920,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.939,0 und das Tagestief bei 13.890,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher lediglich 996 Kontrakte.

Commerzbank Technical Analysis and Index Research spricht mit Blick auf den Dienstag von einem "klassischen Konsolidierungstag". Solche Tage signalisierten die Fortsetzung des intakten kurzfristigen Aufwärtstrends. Dabei sollte die Konsolidierungsstimmung aber zunächst noch andauern, so das Haus.

