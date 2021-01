Der DAX wird am Mittwoch knapp unter 14.000 Punkten in den Handel starten. Impulse könnte es am Abend geben, wenn in den USA das Repräsentantenhaus nach dem Sturm auf das Kapital über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten Präsidenten Donald Trump entscheidet. Selbst republikanische Politiker sollen mittlerweile ihre Zustimmung zu einem solchen Verfahren signalisiert haben. im weiteren Wochenverlauf werden dann die ersten US-Großbanken ihre Bücher für das abgelaufene Q4 2020 ...

