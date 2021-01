DJ EUREX/Bund-Future zwischen Tapering-Diskussion und Italien-Krise

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Handelsverlauf wenig verändert. Gegen 8.20 Uhr fällt er um 4 Ticks auf 176,73 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 176,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,89, das -tief bei 176,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 23.000 Kontrakte.

Im Blick stehen nun die US-Verbraucherpreise, das Beige Book und mehrere Reden von US-Notenbankern, unter anderem von Fed-Vizechef Richard Clarida. "Insgesamt sollten die aufgekommenen Fed-Spekulationen wohl nicht verstärkt werden", heißt es bei der Helaba mit Blick auf die Spekulationen, die Fed könnte die Anleihenäufe möglicherweise früher zurückfahren als erwartet.

Nachfrage erfahren könnten deutsche Anleihen aber auch wegen der Lage in Italien: "Mit einer Regierungskrise in Italien dürfte die Nachfrage bei EWU-Kerntiteln wieder zunehmen", so die Helaba. Unterstützungen sieht das Haus beim Dienstag-Tief von 176,34 und bei 175,84. Widerstände lägen bei 177,00, 177,29 und um 177,70.

