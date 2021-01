In der Corona-Krise floriert das Geschäft des Lieferando-Eigners Just Eat Takeaway.com. Für Besucher geschlossene Restaurants und der Trend zum Homeoffice hätten die Bestellungen im vierten Quartal um 57 Prozent in die Höhe schnellen lassen, teilte der Essenslieferdienst aus den Niederlanden am Mittwoch mit.

