Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Euro-Staatsanleihenmarkt herrschte im Dezember lange Zeit eine abwartende Haltung, so die Experten von Union Investment.Einige Konjunkturdaten seien angesichts der Lockdown-Maßnahmen etwas schwächer als erwartet ausgefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe mit ihren Käufen den Markt unterstützt. Ein Veto von Polen und Ungarn gegen den europäischen Wiederaufbaufonds habe für Verunsicherung gesorgt. Zudem hätten die Brexit-Verhandlungen mit der britischen Regierung zu scheitern gedroht. Somit habe eine gewisse Unsicherheit vor dem letzten Treffen der EZB vorgeherrscht. Nach und nach hätten sich die vermeidlichen Störfaktoren allerdings in Wohlgefallen aufgelöst. Im Streit um den EU-Haushalt habe zur Monatsmitte ein Kompromiss gefunden werden können. Damit sei auch der Weg für den so wichtigen Wiederaufbaufonds frei gewesen, der vor allem den südlichen europäischen Ländern zugutekomme. ...

