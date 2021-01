DJ LEG erwirbt 600 Wohnungen und erhöht Wachstumstempo

FRANKFURT (Dow Jones)--Die LEG Immobilien AG hat im vierten Quartal im Rahmen von sieben kleineren Transaktionen insgesamt rund 600 Wohneinheiten erworben, überwiegend an bereits bestehenden Standorten. Die erworbenen Bestände stärkten die Marktpräsenz des Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern Nord- und Südwestdeutschland: 200 Wohnungen befinden sich in Rheinland-Pfalz, ein Großteil davon in Kaiserslautern und Koblenz, weitere in Bremen, Oldenburg, Wiesbaden und Hannover, sowie in Aachen und Bochold, wie LEG mitteilte. Der Besitzübergang sei teilweise bereits zum 31. Dezember 2020 erfolgt und in den übrigen Fällen zeitnah in der ersten Jahreshälfte 2021 zu erwarten.

Zudem hat das Unternehmen 2020 vier Neubau-Projekte mit insgesamt 260 Wohnungen angekauft - alle davon an bestehenden Unternehmensstandorten im Heimatmarkt Nordrheinwestfalen. Mit der Fertigstellung der Projekte wird in den Jahren 2022 und 2023 gerechnet.

Das Ziel, im Jahr 2020 rund 7.000 Wohnungen zu erwerben, hatte LEG bereits zur Jahreshälfte übererfüllt. "Mit den aktuellen Ankäufen sind wir 2020 um rund 12.000 Wohnungen gewachsen", sagte CEO Lars von Lackum laut der Mitteilung.

