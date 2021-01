Die Anleger bleiben auch am Mittwoch in der Defensive. Etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start wurde der Leitindex bei 13.937 Punkten und damit 0,1 Prozent über Vortagsschluss gesehen. Damit bleiben für den DAX -0,08% die 14.000 Punkte vorerst in Sichtweite und das Tief zum Wochenstart bei gut 13.800 Punkten auf Abstand."Derzeit ist Konsolidierung an den Börsen das Hauptthema", schrieben die Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...