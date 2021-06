Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte weiter auf hohem Niveau erwartet. Auch der DAX dürfte dabei zunächst in Schlagdistanz zu seinem am Vortag erreichten Rekord bleiben. Nach zuletzt zähem Ringen hatte es der Dax am Dienstag klar über die Marke von 15.500 Punkten geschafft und mit 15.685 Zählern einen Rekord erreicht. Ab dem frühen Nachmittag waren die Gewinne jedoch deutlich zusammengeschmolzen, ...

