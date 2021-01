Das letzte markante Verlaufshoch markierte das Wertpapier der Deutschen Post Ende 2017 bei 41,36 Euro und schlug anschließend in einen einjährigen Abwärtstrend ein. 2019 konnte wieder eine positive Bilanz gezogen werden, kurzzeitig verhagelte jedoch der Corona-Crash Anfang 2020 die bullische Ausgangslage. Doch schnell erholte sich das Papier der Deutschen Post wieder und stieg zum Ende des abgelaufenen Jahres erneut in den Bereich von 41,36 Euro an. Die letzten Wochen über tendierte das Papier in einem symmetrischen Dreieck grob seitwärts, aus dem sich der Wert in dieser Woche versucht auf der Oberseite zu befreien. Das könnte mithilfe der starken fundamentalen Datenlage zu einem dynamischen Kursanstieg führen.

Starke Zahlen erwartet

Zu Beginn dieser Handelswoche gelang es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...