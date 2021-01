Apple baute in den vergangenen Tagen eine saubere Doppelspitze auf. Das ist unverkennbar und kann dem Apple-Chart entnommen werden. Wer hat jedoch den Mut in der teuersten Aktie der Welt short zu gehen? Wir wagen diesen Schritt als Ergänzung dessen, was zum Gesamtbild der Tech-Szene gehört. Über die Korrekturkurse wird noch zu diskutieren sein, aber den Markt können wir nicht ignorieren. Lesen Sie dazu bitte die heutige TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de