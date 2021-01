Nach den uneinheitlichen Vorgaben aus Amerika uns Asien findet auch der DAX keine klare Richtung. Im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Vortag notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus. Auf der einen Seite belastet das Infektionsgeschehen in Europa die Kurse, andererseits macht die Aussicht auf ein billionenschweres Konjunkturpaket in den USA Hoffnung. Möglicherweise liefert auch der Beginn der Berichtssaison in den USA die nötigen Impulse. Mehr dazu erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...