publity AG: Verkauf einer langfristig vermieteten Büroimmobilie in Neu-Isenburg Frankfurt, 13.01.2021- Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508, "publity") hat als Asset Manager eine rd. 7.500 Quadratmeter große Büroimmobilie in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main erfolgreich veräußert. Über den Kaufpreis sowie den Käufer des Objekts wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immobilie befindet sich in zentraler Lage in Neu-Isenburg, in der Nähe des Frankfurter Flughafens und ist seit 2015 im Bestandsportfolio. Hauptmieter des zu 91 Prozent vermieteten Objekts ist der international tätige Mischkonzern Johnson Controls, der erst im Oktober 2020 seinen langfristigen Mietvertrag um weitere fünf Jahre verlängert hat. Frank Schneider, Vorstand der publity AG, kommentiert: "Die jüngste Transaktion in Neu-Isenburg untermauert das erfolgreiche Geschäftsmodell der publity AG: Wir erkennen das Potenzial von Immobilien, steigern diese im Wert und veräußern sie schließlich gewinnbringend." Pressekontakt:

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

