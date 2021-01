Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Moody's senkt den Daumen über den deutschen Bundesländern (noch) nicht, so die Analysten der Helaba.Pressenmeldungen hätten einen anderen Eindruck erweckt. Zwar seien zusätzliche fiskalische Maßnahmen in der Krise ergriffen worden und die Steuereinnahmen würden 2021 laut Moody's wohl nicht wieder das Vorkrisenniveau erreichen, weshalb in der Researchmitteilung ein "negativer 2021 Ausblick" für die Länder gegeben worden sei. Die Rating-Ausblicke seien in diesem "periodic review" aber nicht verändert worden. Diese Kommunikation sei irreführend, obwohl im Text darauf verwiesen werde, dass es sich nicht um eine Indikation für die Rating-Ausblicke handele. ...

