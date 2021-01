Ein Weizenkorn - das Korn, das die Welt in Gang hält. Präzisionsmaschinen haben den Sämann abgelöst und drillen die Körner gleich mäßig in den Boden. Diese Wunder der Technik haben die Ernteergebnisse aus dem Vorjahr im Steuercomputer, um die Korndichte den Bodenverhältnissen angepasst dosieren zu können. Precision Farming heißt das. In bis zu 40 Reihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...