LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Versorger-Aktien entwickelten sich weiterhin besser als der Markt, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Top-Themen in diesem Jahr seien weiterhin die CO2-freie Stromerzeugung und Restrukturierungen. Bei Eon schienen die Investoren nach wie vor über einen deutlichen Zuwachs des Gewinns und der Dividende je Aktie durch mögliche Kostensenkungen und höhere Investitionen in das Stromverteilungsnetz hinwegzusehen. Neuer "Top Pick" im Sektor ist für Nash nun Engie statt vorher National Grid./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 16:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

