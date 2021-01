DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Personalie

The Social Chain AG: Die Social Chain AG bestellt Christian Senitz zum Finanzvorstand (News mit Zusatzmaterial)



13.01.2021 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung Die Social Chain AG bestellt Christian Senitz zum Finanzvorstand Erweiterung des Vorstands für nachhaltigen Wachstumskurs

Breite Erfahrung von Senitz im internationalen Controlling und Finanzreporting

Große Expertise in den Bereichen Venture Capital und M&A

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler: "Mit Christian Senitz gewinnen wir einen international erfahrenen Finanzvorstand mit umfassender Expertise." Berlin, 13. Januar 2021. THE SOCIAL CHAIN AG (WKN: A1YC99) wächst und erweitert den Vorstand. Der Aufsichtsrat des integrierten Social-Commerce- und Social-Media-Unternehmens hat Christian Senitz mit Wirkung zum 1. März 2021 zum Finanzvorstand bestellt. Gemeinsam mit CEO Wanja S. Oberhof bildet er künftig den zweiköpfigen Vorstand der Social Chain AG. Senitz verfügt über breite Erfahrung als Finanzfachmann in diversen Unternehmen, im Bereich Venture Capital und in der Kapitalmarktkommunikation. Unter anderem hat er den Börsengang und das Uplisting von Rocket Internet in den Prime Standard der Börse Frankfurt begleitet. Dr. Georg Kofler, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär der Social Chain AG: "Mit Christian Senitz gewinnen wir einen international erfahrenen Finanzvorstand mit umfassender Expertise. Außerdem wird er als Vorstandsmitglied gemeinsam mit Wanja S. Oberhof das Profil der Social Chain AG strategisch weiterentwickeln." Christian Senitz kommt als CFO und Managing Director von EyeEm, einem globalen Marktplatz für Stock-Fotografie und professionelle Foto- und Videoproduktionen mit mehreren Millionen Mitgliedern. Von 2012 bis 2019 war er Senior Vice President Finance International der Rocket Internet SE. Im Rahmen seiner Tätigkeit verantwortete er das Controlling der internationalen Investments und gestaltete als Managing Director und Aufsichtsrat den Aufbau der internationalen Beteiligungen - darunter Jumia Technologies AG, Global Fashion Group SA und Home24SE. Außerdem baute er die Venture-Capital-Beteiligungen durch die Global Founders Capital mit auf. Seine Karriere startete Senitz bei EY (vormals Ernst & Young), zunächst als Prüfer, dann auch im Transaction Service. Dabei begleitete er zahlreiche internationale M&A-Projekte. Der 42-jährige Senitz ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH), Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Wanja S. Oberhof: "Christian Senitz kennt aufgrund seiner unternehmerischen Einstellung und Erfahrung in der Finanzwelt beide Perspektiven: Die des börsennotierten Unternehmens und die des aktiven Investors. Ein wichtiger Teil unserer Strategie besteht darin, das organische Wachstum der Social Chain AG durch gezielte Akquisitionen zu beschleunigen. Mit seiner Expertise werden wir unsere hohe Akquisitionsdynamik unterstützen und unser internationales Controlling und Finanz-Reporting weiter professionalisieren. Wir werden die Segmente unserer Gruppe weiter schärfen und die Werttreiber der Social Chain transparenter kommunizieren. Dazu gehört die Umstellung auf IFRS und ein Ausbau unserer Investor-Relations-Aktivitäten." Christian Senitz: "Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem bestens aufgestellten Team der Social Chain AG. Die Social Chain ist ein echter Pionier, insbesondere im Bereich Social Commerce. Die tiefe Integration, die unterschiedlichen Marktsegmente und die internationale Ausrichtung erfordern ein anspruchsvolles Planungs- und Controllinginstrumentarium. Ich denke, dass ich mit meiner Erfahrung dazu beitragen kann, das dynamische Wachstum der Social Chain zu strukturieren. Mir liegt viel daran, die operativen Einheiten in den Segmenten und in der Gruppe mit intelligenten Steuerungsgrößen dabei zu unterstützen, profitabel zu wachsen. Ich freue mich, gemeinsam mit Wanja S. Oberhof Investoren und Partnern das zukunftsweisende Geschäftsmodell der Social Chain näher zu bringen." Kontakt:

Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager | E: press@socialchain.com



Über The Social Chain AG

Das integrierte Social-Media-Unternehmen vereint Social Media und Social Commerce. Social Chain ist Pionier für den Aufbau, die Entwicklung und die Skalierung von Social-Media-Brands. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York und München. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG werden auf XETRA und an weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt. Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oder ihre verbundenen Unternehmen dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar. Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenen Unternehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.





Kontakt:

Jana Walker | Presse

press@socialchain.com Kontakt:Jana Walker | Pressepress@socialchain.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Christian Senitz, CFO



13.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de