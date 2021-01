Die Deutsche Post will CFO Melanie Kreis zufolge erst mit den endgültigen Zahlen für 2020 am 9. März eine Aussage zur Dividende für das abgelaufene Jahr machen.Es gelte weiterhin, dass die Deutsche Post generell eine Dividendenausschüttungsquote zwischen 40 und 60 Prozent des Nettogewinns anstrebe, sagte Kreis in der Medien-Telefonkonferenz.Für 2019 hatte der Bonner Logistikkonzern eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie gezahlt, unverändert zum Vorjahr. Der ursprüngliche Dividendenvorschlag ...

