Unterföhring (ots) -- Sky Cinema Special zeigt vom 15. bis 24. Januar 14 Blockbuster mit Superstar Tom Cruise- Kinoerfolge wie "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel", "Interview mit einem Vampir", "Vanilla Sky" und "Edge of Tomorrow"- Tom Cruise' drei Golden-Globe-prämierte Auftritte in "Geboren am 4. Juli", "Jerry Maguire - Spiel des Lebens" und "Magnolia", für die er auch seine bislang drei Oscarnominierungen erhielt- Alle Tom-Cruise-Hits mit Sky Q und dem Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar Unterföhring, 13. Januar 2021 - Er zählt zu den größten Kinostars unserer Zeit. Wenn Tom Cruise mitspielt, können sich die Zuschauer auf beste Filmunterhaltung freuen. Sky widmet dem Schauspieler nun erstmals einen eigenen Sender und zeigt vom 15. bis 24. Januar auf Sky Cinema Special 14 seiner besten Filme. Von seinen ersten Erfolgen wie "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" über Hits wie "Interview mit einem Vampir" bis zu Krachern wie "Collateral" und "Last Samurai".Mit seinem Auftritt als Kampfpilot in Tony Scotts Fliegerepos "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" wurde Tom Cruise 1986 endgültig zum internationalen Superstar. Mit coolem Blick, lässigen Sprüchen und seinem strahlenden Lachen eroberte er die Herzen aller Filmfans. In folgenden Hits wie "Geboren am 4. Juli" und "Tage des Donners" bewies er dann weiter auch sein schauspielerisches Talent. Zu Beginn der 90er-Jahren stellte er mit fünf aufeinanderfolgenden Filmen, die in den USA jeweils mehr als 100 Millionen Dollar einspielten, einen neuen Kassenrekord auf. Drei dieser Blockbuster zeigt Sky jetzt ebenfalls auf Sky Cinema Tom Cruise: "Die Firma", "Interview mit einem Vampir" und "Jerry Maguire - Spiel des Lebens".Mit Tom Cruise' umwerfenden Auftritt als extrovertierter Power-Guru im Episoden-Drama "Magnolia", für den er als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert wurde und den Golden Globe gewann, und mit seinem leidenschaftlichen Auftritt an der Seite der damaligen Ehefrau Nicole Kidman in "Eyes Wide Shut" sind auch die beiden vielleicht besten und anspruchsvollsten Performances dabei, die der 1962 geborene Amerikaner bislang geboten hat.Das große Tom-Cruise Special startet an diesem Freitag und läuft vom 15. bis 24. Januar auf Sky Cinema Special. Alle Tom-Cruise-Hits gibt es mit Sky Q und mit dem monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.de www.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4810678