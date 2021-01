Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag gut behauptet präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr um moderate 0,08 Prozent höher bei 2.966,67 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu beobachten. Die Aktienmärkte konsolidieren auf hohem Niveau, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.Zur heimischen Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...