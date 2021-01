Die Fusion baut Planviews Führungsposition in den Bereichen Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement weiter aus;

Sie vereint komplementäre PPM-Lösungen, um Kunden einzigartige Expertise, Ressourcen und Fähigkeiten für den Umgang mit der neuen Arbeitswelt zu bieten

Planview, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Portfoliomanagement und Arbeitsmanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Vereinbarungen zur Übernahme von Clarizen und Changepoint, führenden Anbietern im Bereich Projektportfoliomanagement (PPM), unterzeichnet hat.

Über alle Branchen hinweg transformieren Unternehmen ihr Geschäft, um es digital auszurichten. Dieser Wandel hat sich während der COVID-19-Pandemie noch beschleunigt, und es hat sich eine neue und nachhaltige Arbeitsweise herauskristallisiert, die flexibel, hochgradig dezentral und digital ist. Da immer mehr verstreute Teams neue Tools und Prozesse einsetzen, um die sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen, waren Transparenz und Konnektivität im gesamten Unternehmen noch nie so wichtig wie heute. Der Markt verlangt nach einer umfassenden Softwareplattform, die die Strategie bis hin zur Bereitstellung über siloartige Arbeitsabläufe und Disziplinen hinweg miteinander vernetzen kann Fähigkeiten, die am besten mit Hilfe von PPM und Agile-Ansätzen bereitgestellt werden.

Der Zusammenschluss von Planview, Clarizen und Changepoint schafft eine einzigartige Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, in dieser neuen Arbeitswelt besser zusammenzuarbeiten, Ergebnisse zu erzielen und erfolgreich zu sein. Mit der Unterstützung von TPG Capital und TA Associates bündelt der Zusammenschluss die Fähigkeiten von drei führenden Anbietern, um Kunden ein unübertroffenes Maß an Expertise, geistigem Eigentum und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. So wird sichergestellt, dass ihre wichtigsten Ergebnisse mit Effizienz, Dringlichkeit und Transparenz erreicht werden.

"In der heutigen Zeit suchen Unternehmen nach Partnern mit der Vision, dem Fachwissen und der Skalierung, um sich in unserer volldigitalen Welt zurechtzufinden und darin hervorzustechen", sagt Greg Gilmore, CEO von Planview. "Planview, Clarizen und Changepoint sind führende Unternehmen, und zusammen bilden unsere Kunden eine außergewöhnliche Gemeinschaft aus PMOs, PPM- und Professional Services Automation (PSA)-Fachleuten. Gemeinsam gibt es keine bessere Plattform, um Innovationen voranzubringen und die Transformation von der Strategie zur Umsetzung voranzutreiben."

Seit der Gründung konzentriert sich Planview auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen, um ihnen zu helfen, die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit planen und managen, neu zu gestalten. Mit der Führungsrolle und der Branchenexpertise von Clarizen und Changepoint wird Planview Kunden jeder Größe eine solide Community und ein End-to-End-Angebot zur Verfügung stellen, das es ihnen ermöglicht, ihre individuellen Geschäftsziele zu erreichen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Zusätzlich zu den führenden Lösungen von Planview für Enterprise Agile Planning und Kanban werden die Kunden von Clarizen und Changepoint von den erweiterten Ressourcen profitieren, die Planview bereitstellt.

"Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit zwei Unternehmen, die unsere Grundüberzeugung teilen, den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen", sagt Matt Zilli, CEO von Clarizen. "Durch den Zusammenschluss dieser Unternehmen haben Kunden Zugang zu einem Portfolio branchenführender Lösungen von drei Weltklasse-Unternehmen sowie zu neuen Innovationen, während wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden noch mehr Wert zu bieten."

"Um aussagekräftige Geschäftsergebnisse zu erzielen, müssen Organisationen anpassungsfähig und flexibel sein und gleichzeitig sicherstellen, dass die Ausrichtung von der strategischen Planung bis zur Umsetzung stimmt", sagte Matt Scheuing, CEO von Changepoint. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Planview und Clarizen und sind davon überzeugt, dass die Kombination von außergewöhnlichen Portfolio- und Arbeitsmanagement-Lösungen, Fachleuten und Experten unsere Kunden in die Lage versetzen wird, in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld weiterhin erfolgreich zu sein."

Nach Abschluss der Transaktionen werden die Teams von Clarizen und Changepoint als eigenständige Geschäftseinheiten zu Planview stoßen, die von Matt Zilli und Matt Scheuing geleitet werden. Zilli und Scheuing werden an den CEO von Planview, Greg Gilmore, berichten. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres 2021 abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte Planview.com.

Über Planview

Planview hat einen Schwerpunkt: die Ermöglichung des Transformationsprozesses, wenn Unternehmen ihre Strategie in den heutigen schnelllebigen, stark zerrütteten Märkten neu ausrichten. Unsere Lösungen helfen Unternehmen, diesen Weg zu bewältigen und die Umsetzung der Strategie auf Unternehmensebene zu beschleunigen. Das gesamte Spektrum der Portfoliomanagement- und Arbeitsmanagement-Lösungen von Planview schafft den organisatorischen Fokus auf die strategischen Ergebnisse, auf die es ankommt, und befähigt Teams, ihre beste Arbeit zu leisten, egal wie. Die umfassende Planview-Plattform und das Erfolgsmodell des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, innovative, wettbewerbsfähige Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu liefern. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter, die 3.500 Kunden und eine Million Anwender weltweit unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.planview.com.

Über Clarizen

Clarizen vernetzt die Arbeit im gesamten Unternehmen und verwandelt Ideen in Strategien, Pläne und Maßnahmen. Mit Clarizen können Unternehmen so arbeiten, wie sie es möchten, und haben in Echtzeit Einblick in alle Arbeitsabläufe. So können sich die Teams auf das Wesentliche konzentrieren, schneller Ergebnisse liefern und die Unternehmensziele sowie die Erwartungen der Kunden übertreffen. Tausende von globalen Kunden, wie Jones Lang LaSalle (JLL), Siemens, De Beers, Ricoh, Box and Shaw Industries, aus den verschiedensten Branchen in 124 Ländern verlassen sich auf Clarizen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.clarizen.com.

Über Changepoint

Changepoint transformiert Projekt-, Auftrags- und Anwendungsportfolios mithilfe einer anpassungsfähigen, intuitiven und intelligenten Plattform, die für agile Geschäftsprozesse konfigurierbar ist. Die zweckmäßigen Portfoliomanagement-Lösungen von Changepoint sind für Führungskräfte im Bereich der strategischen Transformation, für Projektmanagement-Abteilungen, Service-Organisationen und IT-Leiter konzipiert. Hunderte von globalen Kunden arbeiten mit uns zusammen, um fundierte und innovative Geschäftsentscheidungen zu treffen, eine Transformation zu ermöglichen, den Gewinn zu maximieren, die Transparenz zu erhöhen und die Ergebnisse an der Strategie auszurichten. Erzielen Sie bessere Geschäftsergebnisse mit www.changepoint.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210113005357/de/

Contacts:

Planview

Leslie Marcotte

719 439 4921

lmarcotte@planview.com

Clarizen

Andrew Ryan, Actual Agency

954 495 6786

andrew.ryan@actual.agency

Changepoint

Andy Tolton

425 681 2770

andy.tolton@changepoint.com