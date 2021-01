München (ots) - Schon von Beginn an hat Joyn Nutzer*innen dazu eingeladen, Feedback zu geben und dadurch aktiv an der Optimierung der anbieterübergreifenden Streaming-Plattform mitzuwirken. Nun hat Joyn die Community komplett überarbeitet und launcht einen neuen, optimierten Community-Bereich zum Austausch, für Interaktion und zum Stöbern.Unter community.joyn.de (https://www.community.joyn.de/) finden Interessierte ab sofort regelmäßige News der Streaming-Plattform, Hinweise zu kommenden Highlights und FAQs. Selbstverständlich gibt es dort auch die Möglichkeit eigene Beiträge zu erstellen, Themen zu verfolgen und zu kommentieren und mit Joyn und anderen Community-Mitgliedern in Kontakt zu treten. Motivierte Community-Mitglieder werden spielerisch mit verschiedenen Titeln für ihr Engagement ausgezeichnet.Tassilo Raesig, COO und Geschäftsführer Joyn: "Neben dem stetigen Ausbau unseres Content- und Geräteportfolios, ist auch der regelmäßige Austausch mit unseren Nutzer*innen unabdingbar für die Weiterentwicklung unseres Produkts. Wir streben danach, die nutzerfreundlichste Streaming-App zu werden - dementsprechend ist eine inspirierende Feedback-Kultur essentiell. Durch die neue Community sind wir nun noch näher dran an unseren Nutzer*innen. Das ermöglicht uns noch zielgruppengerechter zu agieren und unsere Prioritäten entsprechend zu setzen."Über JoynDie Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katja Hofem, Dr. Jochen Cassel und Tassilo Raesig. Joyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Pressekontakt:Vanessa FrodlMobil: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.de (mailto:vanessa.frodl@joyn.de)Alexandra FexerMobil: +49 151 2650 5261alexandra.fexer@joyn.de (mailto:alexandra.fexer@joyn.de)Joyn GmbHRidlerstraße 57D-80339 MünchenOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/4810702