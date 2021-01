Stell dir vor, du bist steinreich - kommst aber einfach nicht an dein Geld heran. Genau das ist einem deutschen Programmierer passiert. Schuld ist ein einfacher Zettel. Stefan Thomas stammt aus Deutschland und verdient sein Geld als Programmierer an der US-Westküste in der kalifornischen Stadt San Francisco. Seinen Job könnte er eigentlich problemlos kündigen, denn Thomas ist Multimillionär. Zumindest theoretisch. In seinem digitalen Wallet befinden sich Bitcoin im Wert von 220 Millionen US-Dollar, was umgerechnet 181 Millionen Euro entspricht. Doch Thomas hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...