Ungewohntes Bild an der Frankfurter Börse: Die Aktie von Shop Apotheke Europe reiht sich ein unter den größten Verlierern im MDAX, büßt zwei Prozent ihres Wertes ein. Nach der atemberaubenden Rallye - die Aktie hat sich innerhalb weniger Monate im Wert vervierfacht - mutet der Grund für die kleine Verkaufswelle ein wenig hanebüchen an. Jefferies schickt Shop Apotheke Europe am Mittwoch auf die Bretter. Eine gestrichene Kaufempfehlung des Analysehauses setzt die Aktie unter Druck. Die Aktien des ...

