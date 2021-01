2021 wird weiterhin viel Geld in die Kapitalmärkte investiertAuch bei neuen Höchstständen des Deutschen Aktienindex beabsichtigen mehr als 47 Prozent der Privatanleger in Deutschland weiterhin an den Märkten zu investieren. Dazu kommen weitere 22 Prozent, die sich aufgrund ihres angesparten Kapitals zumindest die Option weiterer Engagements offenhalten. Lediglich 12 Prozent der Teilnehmer der monatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...