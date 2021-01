Frankfurt am Main/ München (ots) -- Der Lieferdienst Wolt bietet seinen Service neben Berlin jetzt auch in Frankfurt a.M. und München an. Erst vor wenigen Monaten im August 2020 ist das finnische Technologieunternehmen in den deutschen Markt - in Berlin - eingestiegen. Der Start in Berlin war der erfolgreichste und schnellste in der Geschichte von Wolt.- Wolt startet in Frankfurt am Main mit 70 Partnerrestaurants, darunter sind "Best Woscht in Town", "MoschMosch" und "FIVE GUYS". In München beginnt Wolt seinen Service, der sich aktuell noch in der Testphase befindet, mit rund 60 Restaurantpartnern wie zum Beispiel "Ruff's Burger", "Fugazi" und "The Hutong Club".- Tim Nilsson ist jetzt General Manager Germany von Wolt. Der Unternehmer aus Schweden mit finnischen Wurzeln hat über 15 Jahre Erfahrung in der Berliner Start-Up Szene. "Erst seit wenigen Monaten sind wir im deutschen Markt aktiv und bedienen unsere ersten Kunden in Berlin. Die Menschen und Restaurants vor Ort haben uns - trotz der schwierigen Zeit - sehr herzlich willkommen geheißen, und es ist uns eine Freude, heute bekannt zu geben, dass wir unseren Service nun auch in den Städten Frankfurt am Main und München anbieten. Frankfurt und München sind geschäftige Städte in Deutschland mit großartigen Restaurantszenen. Wir hoffen, dass wir beide Städte ein klein wenig lebenswerter machen können, indem wir helfen, die besten Restaurants in kürzester Zeit zu den Menschen nach Hause zu bringen." Miki Kuusi, CEO und Mitgründer von Wolt.Ab heute bietet der finnische Essenslieferant Wolt seinen Service auch in den deutschen Städten Frankfurt am Main und München an. Erst vor wenigen Monaten ist der Food Delivery Service in Deutschland - in der Hauptstadt Berlin - gestartet. Seitdem wächst die Anzahl der Bestellungen stetig.Zu Beginn arbeitet Wolt mit 70 Restaurants in Frankfurt a.M. zusammen, die über die Wolt-Kuriere Kunden mit Essen beliefern werden. Unter den Restaurants in Frankfurt sind "Best Woscht in Town", "MoschMosch" und "FIVE GUYS". In München beginnt Wolt seinen Service, der sich aktuell noch in der Testphase befindet, mit bekannten Restaurants wie "Ruff's Burger", "Fugazi" und "The Hutong Club". Insgesamt startet Wolt in München mit rund 60 Partnerrestaurants. Wolts Ansatz ist es, so lokal wie möglich zu arbeiten, da jeder Markt individuelle Herausforderungen mit sich bringt. Deshalb arbeitet Wolt mit lokalen Teams zusammen, die die Bedürfnisse der Kunden, der Kultur und der Gastronomie vor Ort kennen. "In unserer Branche hängt alles von der Balance zwischen dem Kunden, dem Restaurant und dem Kurier ab. Wir konzentrieren uns darauf, ein großartiger Partner für alle gleichermaßen zu sein. Außerdem legen wir viel Wert auf das Kundenerlebnis, was dazu geführt hat, dass unsere App die höchste Bewertung aller Lieferdienste der Welt hat", erklärt CEO Miki Kuusi.Wolt ist in den letzten Jahren schnell gewachsen. In nur 5 Jahren - seit der Gründung von Wolt in Helsinki - ist das Technologieunternehmen heute in 23 Ländern und über 120 Städten vertreten. Im letzten Jahr ist Wolt nach Japan und Deutschland expandiert. Gestartet ist der Food Delivery Service in Berlin mit über 100 Restaurants, aktuell arbeitet Wolt bereits mit mehr als 600 Restaurants zusammen. Zu Beginn hatte das finnische Unternehmen seinen Service in den Bezirken Berlin-Mitte und Pankow (Prenzlauer Berg) angeboten. Inzwischen hat das Unternehmen seine Tätigkeiten auch auf den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und Teile von Neukölln ausgeweitet. Aufgrund der hohen Nachfrage plant Wolt, auch in weitere Bezirke Berlins wie zum Beispiel Schöneberg und Charlottenburg zu expandieren.Nach dem Markteintritt in Deutschland und dem erfolgreichen Start in Berlin hat Wolt nun Tim Nilsson als General Manager für Deutschland eingestellt. Zu seinem Hauptaufgabenbereich gehören das operative- und strategische Management rund um den deutschen Markt sowie die fortlaufende Entwicklung der Expansionsstrategie in Deutschland. Der Unternehmer aus Schweden hat über 15 Jahre Erfahrung in der Berliner Start-Up Szene mit zwei erfolgreichen Exits im Ad-Tech-Bereich mit Zanox, das 2007 von Axel Springer übernommen wurde, und Glispa, das 2015 von Market Tech übernommen wurde. Sein Sitz ist in Berlin. "Ich freue mich sehr für ein so spannendes und erfolgreiches Unternehmen arbeiten zu dürfen und für Wolt den Markt in Deutschland weiter auszubauen." - Tim Nilsson, General Manager Germany von Wolt.Über WoltWolt Enterprises ist ein Technologieunternehmen, das es einfach macht, großartiges Essen zu entdecken und zu genießen - ob zu Hause oder im Büro. Die in Helsinki ansässige Firma ist in 23 Ländern und 128 Städten tätig und liefert Essen von über 30.000 Restaurants mit mehr als 60.000 Lieferanten aus. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute mehr als 2.100 Mitarbeiter. Geführt wird das Unternehmen von Mitgründer und CEO Miki Kuusi. Wolt ist laut Financial Times (März 2020) das in Europa am zweitschnellsten wachsende Unternehmen und hat bereits über 267 Millionen Euro Funding von Investoren wie ICONIQ Capital, Highland Europe, 83 North, EQT Ventures, Goldman Sachs Equity Partners, Inventure, Lifeline Ventures, Supercell Gründer & CEO Ilkka Paananen und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Nokia, Risto Siilasmaa, erhalten. Zuletzt hatte Wolt bekannt gegeben, dass auch der deutsch-polnische Tech-Unternehmer Lukasz Gadowski in das Unternehmen investiert hat.Mehr Informationen finden Sie unter:Wolt allgemein: https://wolt.com/Wolt Deutschland: https://wolt.com/de/for-mediaPressekontakt:Heini VesanderLeitung Kommunikation & PRpresse.de@wolt.deKontakt Wolt:Tim NilssonGeneral Manager Wolt GermanyTim.nilsson@wolt.comOriginal-Content von: Wolt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147064/4810833