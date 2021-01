Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche hat der DAX noch ein Rekordhoch nach dem anderen aufgestellt. In dieser sieht die Lage anders aus. Der deutsche Leitindex rutschte wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Andreas Lipkow von Comdirect sieht mehrere Gründe. Großes Thema der vergangenen Wochen war die fulminante Bitcoin-Rallye. Lipkow sieht als Hauptgrund die Entscheidung von PayPal, Bitcoin als Zahlungsinstrument aufzunehmen. Der Experte rät Anlegern den Bitcoin als Anlageinstrument ernst zu nehmen. Auch wenn es noch Kritikpunkte gebe. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die Prognoseanhebung der Deutschen Post, die Kooperation von Bayer mit CureVac, vorläufige Zahlen von Teamviewer und der Shop Apotheke sowie die anstehende US-Bilanzsaison.