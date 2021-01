Newark (www.anleihencheck.de) - Europäische Unternehmensanleihen weisen historisch gesehen relativ niedrige Ausfallraten auf, so Jonathan Butler, Leiter des European Leveraged Finance Teams bei PGIM Fixed Income.Die Experten von PGIM Fixed Income würden erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Die 12-Monats-Ausfallrate bei europäischen und US-amerikanischen Hochzinsanleihen habe Ende Oktober bei etwa 4% bzw. 8% gelegen. Für die nächsten zwölf Monate würden die Experten von PGIM Fixed Income eine etwa halb so hohe Ausfallrate in Europa und eine Quote von etwa 6% in den USA erwarten. ...

